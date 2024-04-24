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У Запоріжжі змінили очільника міста: хто керуватиме обласним центром

Запоріжжя, Середа 24 квітня 2024 16:12
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У Запоріжжі змінили очільника міста: хто керуватиме обласним центром Архівне фото: Регіна Харченко (facebook com ReginaHarchenko)
Автор: Дмитро Браславський

Депутати Запорізької міської ради сьогодні, 24 квітня, обрали нового в.о. міського голови обласного центру Цю посаду обійматиме Регіна Харченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, остання повноцінна сесія міськради відбулася ще минулого року, а саме 22 грудня. Протягом 4-х місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені та чекали на рішення.

"Це, зокрема, робота критичних комунальних підприємств, які перебували у "підвішеному" стані через відсутність фінансування", - написав глава області.

Фото: Обрання в.о. міського голови Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Федоров уточнив, що не повинно бути жодної терпимості до корупції, політиканства та внутрішніх ворогів. Пріоритетом він назвав створення економічно сильного Запоріжжя.

Варто зазначити, що раніше цю посаду обіймав Анатолій Куртєв. Він став в.о. міського голови Запоріжжя з 29 вересня 2021 року, а раніше був секретарем міськради. Мером Запоріжжя був Володимир Буряк, який двічі обирався на посаду мера міста, але у 2021 році був звільнений з посади.

Що відомо про Регіну Харченко

Регіна Харченко народилася 21 вересня 1990 року у Криму. З 2016 року була помічником-консультантом депутата Запорізької обласної ради. З 2020 року стала депутатом Запорізької міської ради. Раніше була головою фракції партії "Слуга народу" у Запорізькій міській раді.

Також Харченко працювала в Управлінні Пенсійного фонду України у Запоріжжі. Пізніше вона займалася адвокатською діяльністю.

Кадрові перестановки в Запорізькій області

У лютому поточного року у Запорізькій ОВА змінили керівника. Ним став Іван Федоров, який раніше очолював адміністрацію Мелітополя.

А керувати Мелітопольською міськрадою тепер стала Ірина Рудакова.

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