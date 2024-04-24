ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні України випав "брудний" дощ: синоптики назвали причину явища (фото, відео)

Україна, Середа 24 квітня 2024 11:15
UA EN RU
На півдні України випав "брудний" дощ: синоптики назвали причину явища (фото, відео) Фото: "брудний" дощ випав на півдні України 24 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 24 квітня випав "брудний" дощ. Несподівано, але причиною цього незвичного явища стали пил та пісок з Сахари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

"Сьогодні, 24 квітня, вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати "брудний" дощ. Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як підкреслили у Центрі, перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) в повітрі Миколаєва не зафіксовано.

Додамо, що "брудний дощ бачили і в Одеській області.

Звідки з'явився "брудний дощ"

23 квітня циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України.

На півдні України випав &quot;брудний&quot; дощ: синоптики назвали причину явища (фото, відео)

Супутникове фото актуальної погоди (facebook.com/mykolaivhmc)

Пил із Сахари в Україні

В останні дні березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження. При цьому над Україною зафіксували пил, який принесло з пустелі. Цікаво, що пил із Сахари фіксували в Україні ще й на початку квітня.

Як тоді попереджали синоптики, що якість повітря нормалізується після того, як 3-4 квітня у більшості регіонів України, ймовірно, пройдуть дощі. Пізніше ситуація нормалізувалася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме