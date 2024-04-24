Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автотехніки в Одесі, - ЗСУ
Росія цього ранку завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у Одесі. Військовослужбовці ЗСУ там не перебували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.
"Російська Федерація нанесла удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.
"Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували", - акцентують в повідомленні.
В Силах оборони Півдня додають, що ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів.
Що відомо про ранковий удар по Одесі
Нагадаємо, що сьогодні близько 07:00 в Одесі пролунали вибухи. Як згодом повідомив голова ОВА Олег Кіпер, ворог завдав ракетного удару по місту.
Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.
Крім того, близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
Також стало відомо, що через приліт є знеструмлення в Хаджибейському районі, енергетики обіцяють надати світло в усі домівки до кінця дня.
А в "Укрзалізниці" тим часом попередили про затримки низки потягів в Одесу через ракетний удар.
Обстріли Одеси
Додамо, що російські війська часто тероризують Одесу зокрема з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни раніше часто завдавали руйнівних ударів своїми радянськими ракетами Х-22, випускаючи їх з літаків Ту-22М3.
Але, як прогнозує керівник ГУР МО Кирило Буданов, окупанти після втрати цього стратегічного бомбардувальника перестануть запускати по Одесі Х-22.
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