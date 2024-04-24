Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є постраждала

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня", - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК повідомили , що внаслідок російської атаки було пошкоджено повітряні лінії.

Крім того, внаслідок російської атаки близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

Стан постраждалої оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Її доставили в лікарню.

"О 7-ій ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку", - заявив він.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі, близько 00:30, під час повітряної тривоги, у Харкові пролунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що ворог обстріляв місто ракетами С-300, завдавши удару по житловому комплексу у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. На місці події тривають рятувально-відновлювальні роботи.

Також повідомляється про серію вибухів, що пролунали за межами Харкова. Як стало відомо пізніше, ворог завдав ударів двома ракетами С-300 по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок російської атаки пошкоджені адміністративні будівлі.

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