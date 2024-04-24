В Сумах пролунали вибухи
Фото: в Сумах пролунали вибухи (Getty Images)
В Сумах сьогодні, 24 квітня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними місцевих жителів сьогодні в Сумах пролунали вибухи. За хвилину до цього в області було оголошено повітряну тривогу.
Ситуація в Сумській області
Від березня цього року російські окупанти значною мірою активізувались на кордоні Сумської області. Від російських ударів потерпає Велика Писарівка, Білопілля та Суми.
Днями РБК-Україна писало, що російські окупанти обстріляли центр Сум.
Ми також повідомляли, що пропагандисти розганяють в мережі черговий фейк. Основна мета якого - налякати українців нібито підготовкою до наступу на Суми.
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