В Сумах сьогодні, 24 квітня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За даними місцевих жителів сьогодні в Сумах пролунали вибухи. За хвилину до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Ситуація в Сумській області

Від березня цього року російські окупанти значною мірою активізувались на кордоні Сумської області. Від російських ударів потерпає Велика Писарівка, Білопілля та Суми.

Днями РБК-Україна писало, що російські окупанти обстріляли центр Сум.

Ми також повідомляли, що пропагандисти розганяють в мережі черговий фейк. Основна мета якого - налякати українців нібито підготовкою до наступу на Суми.

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