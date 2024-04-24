У Раді зробили крок до ліквідації КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей ліквідують, а онлайн-казино в Україні обмежать. Верховна рада у першому читання підтримала відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Також документ включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:

Однієї з головних ідей законопроекту є ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

На засіданні парламенту 24 квітня у першому читанні був ухвалений законопроект №9256д. Документ підтримали 272 народні депутати.

Проблема з казино в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні стала резонансною тема щодо онлайн-казино, його реклами та відсутності обмежень.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, пропонувалося обмежити доступ для військовослужбовців.

Тему онлайн-казино розглянули на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Пізніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження роботи казино.

Як в Україні збираються обмежити діяльність інтернет-казино - дізнайтеся тут.

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