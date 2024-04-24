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У Раді зробили крок до ліквідації КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино

Київ, Середа 24 квітня 2024 14:13
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У Раді зробили крок до ліквідації КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино Фото: Рада зробили крок до обмеження роботи казино в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей ліквідують, а онлайн-казино в Україні обмежать. Верховна рада у першому читання підтримала відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

На засіданні парламенту 24 квітня у першому читанні був ухвалений законопроект №9256д. Документ підтримали 272 народні депутати.

Однієї з головних ідей законопроекту є ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Також документ включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:

  • обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Проблема з казино в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні стала резонансною тема щодо онлайн-казино, його реклами та відсутності обмежень.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, пропонувалося обмежити доступ для військовослужбовців.

Тему онлайн-казино розглянули на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Пізніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження роботи казино.

Як в Україні збираються обмежити діяльність інтернет-казино - дізнайтеся тут.

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Верховна рада Казино
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