У Раді зробили крок до ліквідації КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино
Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей ліквідують, а онлайн-казино в Україні обмежать. Верховна рада у першому читання підтримала відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
На засіданні парламенту 24 квітня у першому читанні був ухвалений законопроект №9256д. Документ підтримали 272 народні депутати.
Однієї з головних ідей законопроекту є ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Також документ включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:
- обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
- визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
- вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);
- встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
Проблема з казино в Україні
Нагадаємо, останнім часом в Україні стала резонансною тема щодо онлайн-казино, його реклами та відсутності обмежень.
На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, пропонувалося обмежити доступ для військовослужбовців.
Тему онлайн-казино розглянули на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Пізніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження роботи казино.
Як в Україні збираються обмежити діяльність інтернет-казино - дізнайтеся тут.
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