У Києві аварія: в одному з районів зникло світло

У Святошинському районі Києва у середу, 24 квітня, частково зникло електропостачання. Причина цього - аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

В ДТЕК додали, що також без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.

Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже йде переключення домівок за резервними джерелами живлення.

Ситуація зі світлом у Києві та в Україні

У середині квітня повідомлялося, що в Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики.

При цьому, незважаючи на численні та масивні обстріли з енергетики України останнім часом, профільний міністр Герман Галущенко попередив, що блекауту в Україні не буде, хоча до використання світла варто ставитись економно.

Нещодавно українців попросили економно використовувати світло три години на день - з 19:00 до 22:00, а в YASNO розповіли, які прилади найбільше споживають електроенергію.

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