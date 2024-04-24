У Києві аварія: в одному з районів зникло світло
У Святошинському районі Києва у середу, 24 квітня, частково зникло електропостачання. Причина цього - аварія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже йде переключення домівок за резервними джерелами живлення.
За попередніми прогнозами, повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин.
В ДТЕК додали, що також без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.
Ситуація зі світлом у Києві та в Україні
У середині квітня повідомлялося, що в Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики.
При цьому, незважаючи на численні та масивні обстріли з енергетики України останнім часом, профільний міністр Герман Галущенко попередив, що блекауту в Україні не буде, хоча до використання світла варто ставитись економно.
Нещодавно українців попросили економно використовувати світло три години на день - з 19:00 до 22:00, а в YASNO розповіли, які прилади найбільше споживають електроенергію.
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