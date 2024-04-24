Бізнесу в Україні сьогодні будуть вимикати світло: в які години

В Україні 24 квітня будуть вимикати світло для бізнесу. Електроенергії не буде п'ять годин.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності)", - йдеться у повідомленні.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

"Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України", - додали в "Укренерго".

Причина обмеження

Необхідність обмеження енергопостачання, як зазначається, це наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес - максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", - додали в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Останніми днями в енергосистемі України спостерігається дефіцит. 24 квітня - не виняток. Зокрема, рівень споживання сьогодні вищий, ніж у той же період 23 квітня. Причому дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом доби.

Нагадаємо, 18 квітня через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості. Після цього вони застосовувалися і 19 квітня. І хоча побутових споживачів ці обмеження не стосуються, не зайвим буде економити світло з 19:00 до 22:00.