Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію

Закон про мобілізацію в Україні вже підписаний президентом, він набере чинності з 18 травня. Міноборони показало повний перелік змін у процесі мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Обов'язки громадян та органів влади

Серед головного - під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи та пред'явити їх уповноваженим особам.

Військовозобов'язані також зобов'язані прибути у збірні пункти за викликом або повісткою.

Органи місцевого самоврядування повинні сприяти підготовці та проведення мобілізації та демобілізації. Вести звітність та облік військовозобов'язаних, а також взаємодіяти з Силами оборони.

Відстрочка, бронювання, військовий облік

Міноборони опублікувало повний перелік категорій осіб, яким може надатися відстрочка від призову.

Також законом про мобілізацію визначається, хто підлягає бронювання від мобілізації.

Порядок взяття на військовий облік, а також зняття та виключення з обліку.

Базова служба та військова служба: порядок, відстрочка, терміни

Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 25 років придатні до базової військової служби в армії. Відстрочку можуть отримати тимчасово непридатні за здоров'ям, студенти та за сімейними обставинами.

Базова служба під час дії воєнного стану триває до трьох місяців. Військова служба за призовом під час мобілізації триває до завершення особливого періоду або завершується за інших обставин.

Військово-транспортний обов'язок та інші зміни

Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань транспортними засобами (включно й водними) і технікою. Зокрема, це можуть бути трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка.

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