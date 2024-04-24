Запобіжний захід для Сольського: суд оголосив перерву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання .

Сьогодні засідання тривало трохи більше двох годин. Воно завершилося близько 16:35.

У чому підозрюють міністра

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, правоохоронці повідомили про те, що одному з міністрів оголосили про підозру у справі про заволодіння державною землею на 291 млн гривень, а також про спробу заволодіння земельною ділянкою вартістю 190 млн. гривень.

Джерела РБК-Україна розповіли про те, що йдеться про міністра аграрної політики України Миколу Сольського.

Сам Сольський, реагуючи на підозру, зазначив, що йдеться про період з 2017 до 2018 року, коли він був адвокатом і ще не працював держслужбовцем.

За словами міністра, справа стосується суперечки між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які передали їм у володіння на законних підставах.

Прес-секретар САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна зазначила, що прокурори просять, щоб Сольського відправили до СІЗО з можливістю внести заставу.

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