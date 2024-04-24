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Запобіжний захід для Сольського: суд оголосив перерву

Київ, Середа 24 квітня 2024 17:15
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Запобіжний захід для Сольського: суд оголосив перерву Фото: Микола Сольський, міністр аграрної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики України Миколі Сольському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Як оголосив суддя, засідання пройде завтра, 25 квітня, об 11:00.

Сьогодні засідання тривало трохи більше двох годин. Воно завершилося близько 16:35.

У чому підозрюють міністра

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, правоохоронці повідомили про те, що одному з міністрів оголосили про підозру у справі про заволодіння державною землею на 291 млн гривень, а також про спробу заволодіння земельною ділянкою вартістю 190 млн. гривень.

Джерела РБК-Україна розповіли про те, що йдеться про міністра аграрної політики України Миколу Сольського.

Сам Сольський, реагуючи на підозру, зазначив, що йдеться про період з 2017 до 2018 року, коли він був адвокатом і ще не працював держслужбовцем.

За словами міністра, справа стосується суперечки між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які передали їм у володіння на законних підставах.

Прес-секретар САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна зазначила, що прокурори просять, щоб Сольського відправили до СІЗО з можливістю внести заставу.

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Міністерство аграрної політики Микола Сольський Суд Запобіжний захід
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