ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат, - джерела
В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.
За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.
Таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.
Зауважимо, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.
Зокрема, сировина комбінату використовується у виготовленні російських ракет, артилерії та безпілотників.
Мешканці регіону, які чули вибухи дронів-камікадзе стверджують, що перед атакою не було сповіщення про повітряну тривогу.
Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на власні джерела також повідомляло, що сьогодні вночі у Смоленській області були атаковані дві нафтобази. На цих базах зберігалось більше 25 тисяч кубометрів російського палива.
Масштабну пожежу на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення.
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