ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат, - джерела

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.

Зауважимо, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.

Зокрема, сировина комбінату використовується у виготовленні російських ракет, артилерії та безпілотників.

Мешканці регіону, які чули вибухи дронів-камікадзе стверджують, що перед атакою не було сповіщення про повітряну тривогу.