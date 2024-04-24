Прикордонників стане на 15 тисяч більше: у ДПСУ пояснили, навіщо збільшують склад

Державну прикордонну службу України збільшать на 15 тисяч осіб. Це потрібно для того, щоб у подальшому захистити кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми є складовою частиною Сил оборони, ми формуємо також бойові підрозділи, які зараз воюють на лінії фронту і захищають кордон з країною-терористкою. Треба розуміти, що коли потрібно буде взяти під контроль весь наш державний кордон першими будуть залишатися прикордонники. Нам потрібно чисельна перевага від того, що є зараз, щоб мати зараз ці бойові підрозділи", - сказав він.

Речник пояснив, що збільшувати кількість прикордонників будуть у рамках мобілізації. Добровольці також можуть самостійно звертатися до центрів комплектування ДПСУ.

Як зазначив Демченко, зараз прикордонна служба потребує операторів дронів, водіїв та артилеристів.