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Прикордонників стане на 15 тисяч більше: у ДПСУ пояснили, навіщо збільшують склад

Україна, Середа 24 квітня 2024 14:57
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Прикордонників стане на 15 тисяч більше: у ДПСУ пояснили, навіщо збільшують склад Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Державну прикордонну службу України збільшать на 15 тисяч осіб. Це потрібно для того, щоб у подальшому захистити кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми є складовою частиною Сил оборони, ми формуємо також бойові підрозділи, які зараз воюють на лінії фронту і захищають кордон з країною-терористкою. Треба розуміти, що коли потрібно буде взяти під контроль весь наш державний кордон першими будуть залишатися прикордонники. Нам потрібно чисельна перевага від того, що є зараз, щоб мати зараз ці бойові підрозділи", - сказав він.

Речник пояснив, що збільшувати кількість прикордонників будуть у рамках мобілізації. Добровольці також можуть самостійно звертатися до центрів комплектування ДПСУ.

Як зазначив Демченко, зараз прикордонна служба потребує операторів дронів, водіїв та артилеристів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у березні уряд подав до Ради законопроект про збільшення складу ДПСУ. Раніше таке рішення анонсував президент Володимир Зеленський. Він пояснював, що це потрібно для довготривалого захисту кордонів після закінчення війни.

Сьогодні, 24 квітня, Верховна рада України підтримала законопроект про збільшення кількості прикордонників.

Таким чином загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців.

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