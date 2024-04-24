США оголосили новий пакет допомоги Україні: що в ньому

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Білого дому.

"Тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі... Я хочу розбити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет", - оголосив президент США.

За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

"Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку", - сказав американський президент.

Що в новому пакеті допомоги від США

Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли: