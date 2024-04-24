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Грузія продовжила термін безвізового перебування у країні для громадян України

Середа 24 квітня 2024 11:33
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Грузія продовжила термін безвізового перебування у країні для громадян України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Грузії продовжив термін перебування в країні громадян України без візи до трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу уряду Грузії.

"Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом повних 3 років", - ідеться в документі.

При цьому наголошується, що постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Грузія з самого початку війни в Україні висловила свою підтримку українській державі і засудила дії Росії. Однак Тбілісі не ввів санкції проти Росії і не став постачати зброю Україні, але надав значну гуманітарну допомогу.

Грузія також надала притулок десяткам тисяч українських біженців.

Проте 2023 року Грузія відмовилася повернути Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були передані у 2008 році. Тоді Грузія зазнала нападу з боку Росії.

Чому Грузія не допомагає у війні в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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