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Головне управління розвідки "допомогло" затримати заступника Шойгу, - джерело

Москва, Середа 24 квітня 2024 16:45
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Головне управління розвідки "допомогло" затримати заступника Шойгу, - джерело Фото: Тимур Іванов, заступник міністра оборони РФ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова було затримано за підозру в корупції. Це був результат дій Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у спецслужбах.

За інформацією джерела, у березні 2024 року підрозділ активних дій ГУР провів кібератаку, в результаті якої було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

Після того, як про цю історію дізналися в "більш широких російських колах", проти Іванова розпочали розслідування. Російського чиновника підозрюють у корупції.

"Він (Іванов - ред.), звичайно, корупціонер, як усі там. Але проти нього зіграв саме цей інцидент - від нього стався витік досить чутливої та конфіденційної інформації", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

При цьому на уточнююче запитання він відповів, що добровільної співпраці з боку Іванова з українською розвідкою не було.

Затримання заступника міністра оборони РФ

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, у Росії правоохоронці затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Він нібито міг отримати особливо великий хабар.

Вже сьогодні, 24 квітня, Басманний суд Москви обрав Іванову запобіжний захід у вигляді арешту.

Водночас російське видання "Важливі історії" з посиланням на власні джерела пише, що головною причиною затримання Іванова є не корупція, а державна зрада.

Публічно заявляти про те, що заступник міністра оборони Сергія Шойгу винен у держзраді, поки що нібито не хочуть. Більш детальних подробиць видання не привело.

До речі, сьогодні, 24 квітня, джерела РБК-Україна повідомили, що дрони Служби безпеки України вдарили по двох нафтобазах у Смоленській області.

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Міністерство оборони РФ Російська Федерація Головне управління розвідки ГУР Корупція Сергей Шойгу
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