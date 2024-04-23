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США готують пакет озброєнь для України на 1 млрд доларів, - Reuters

США, Вівторок 23 квітня 2024 18:06
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США готують пакет озброєнь для України на 1 млрд доларів, - Reuters Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США готують найбільший пакет озброєнь для України. За попередніми даними, його обсяг сягне 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, Сполучені Штати готують пакет військової допомоги для України на суму 1 мільярд доларів. Таку інформацію видання отримало від двох американських генералів.

Як очікується, пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Допомога від США для України

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тривалий час США переносили голосування за законопроект, який передбачав надання Україні фінансової та військової допомоги, однак минулого тижня ситуація змінилась і Палата представників вже підтримала даний законопроект.

Значною мірою на винесення законопроекту на голосування вплинув спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який довгий час блокував розгляд законопроєкт про допомогу Україні. РБК-Україна писало, як спікер Джонсон змінив свою позицію щодо допомоги Україні.

Тепер цей законопроект винесуть на голосування Сенату, і після ухвалення передадуть президенту США Джо Байдену, який зауважив, що підпише законопроект відразу після ухвалення Сенатом.

Детальніше про історію розгляду питання щодо допомоги Україні та зміст українського пакета - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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