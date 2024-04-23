Греція може передати Україні систему Patriot в обмін на "гарантії" від США, - ЗМІ

Греція може передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pronews.

За даними видання, Афіни можуть передати одну систему Patriot із двох, які розгорнуті в Греції.

Урядові джерела видання заявляють, що США надали "гарантії" безпеки Греції від турецької загрози на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме "гарантії" пропонуються.

Є запевнення, що в разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, "і в будь-якому разі ви отримаєте гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні".

Інакше кажучи, як і у випадку з Patriot, поставленими Саудівській Аравії, США зазнали значних витрат на їхню своєчасну активацію, тобто повернення до ладу, оскільки вони не працювали або працювали неефективно через відсутність запчастин.

