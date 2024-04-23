Пентагон анонсував "Рамштайн" цього тижня в режимі відеоконференції

Зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня у режимі відеоконференції.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

За його словами, голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун проведуть зустріч у віртуальному форматі.

"Це буде 21-те засідання Контактної групи з моменту першого засідання рівно два роки тому", - додав він.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", також відомий як Контактна група з оборони України, це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони понад 50 країн світу, які проводяться з метою:

Синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню. Це включає постачання зброї, боєприпасів, техніки та іншого військового обладнання.

Обговорення питань довгострокової підтримки України, включаючи її обороноздатність після закінчення війни.

Сприяння координації зусиль міжнародного співтовариства на підтримку України.

Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Зустрічі проводяться щомісяця.