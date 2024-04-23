Кабмін звільнив заступника Умєрова

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

У тексті публікації зазначено, що Кабмін схвалив звільнення Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України.

Половенко Віталій Миколайович

У Збройних силах із 15 липня 2000 року по теперішній час. З 2019 по 2023 рік - начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

1 грудня 2023 року призначений Кабінетом міністрів України на посаду заступника міністра оборони України. Тоді повідомлялось, що у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.

Вже у січні він заявляв, що низка компаній, які уклали договір з Міністерством оборони України наприкінці 2023 року, не можуть впоратись зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів Збройним силам України.

Також Половенко влаштував раптову перевірку продуктових складів для ЗСУ. Приводом стали скарги військових.

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