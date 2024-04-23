Чи планують у Києві відкривати пляжний сезон: відповідь КМДА
У Києві не планують відкривати пляжний сезон через міркування безпеки на тлі дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - пише КМДА.
Водночас відповідно до чинних вимог, фахівці й надалі виконуватимуть сезонні роботи щодо підтримки порядку й санітарії на пляжних територіях, а також зонах відпочинку:
- обслуговуватимуть інженерні мережі;
- прибиратимуть;
- здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі пляжі тим часом все ж планують відкрити. Водночас голова ОВА назвав умову для цього.
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