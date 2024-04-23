Росіяни здійснили ракетну атаку на передмістя Дніпра, постраждали четверо людей
Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали чотири особи.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Ворог вдарив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей", - повідомив він.
Серед постраждалих троє чоловіків - 34, 48 і 70 років. Крім того, поранення отримала 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
"Сталися два займання. Інформація уточнюється", - додав Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
19 квітня російські війська влаштували масований удар по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Синельниківський район.
Так, у Дніпрі росіяни своєю метою обрали залізничну інфраструктуру. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припинив роботу, були затримки поїздів. Крім того, у Дніпрі спочатку повідомлялося про 15 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість жертв та постраждалих у регіоні почала зростати.
Серед постраждалих у Дніпрі і залізничники - сім поранених та одна загибла. У Синельниківському районі загинули діти - 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка-підліток.
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