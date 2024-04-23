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Росіяни здійснили ракетну атаку на передмістя Дніпра, постраждали четверо людей

Вівторок 23 квітня 2024 14:32
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Росіяни здійснили ракетну атаку на передмістя Дніпра, постраждали четверо людей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали чотири особи.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ворог вдарив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей", - повідомив він.

Серед постраждалих троє чоловіків - 34, 48 і 70 років. Крім того, поранення отримала 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

"Сталися два займання. Інформація уточнюється", - додав Лисак.

Обстріл Дніпропетровської області

19 квітня російські війська влаштували масований удар по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Синельниківський район.

Так, у Дніпрі росіяни своєю метою обрали залізничну інфраструктуру. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припинив роботу, були затримки поїздів. Крім того, у Дніпрі спочатку повідомлялося про 15 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість жертв та постраждалих у регіоні почала зростати.

Серед постраждалих у Дніпрі і залізничники - сім поранених та одна загибла. У Синельниківському районі загинули діти - 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка-підліток.

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