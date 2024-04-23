На Україну насувається активний циклон із півдня: яку погоду очікувати завтра
На Україну насувається активний циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"Циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту", - заявила вона.
За даними синоптика, 24 квітня, в Україні пройдуть помірні та часом навіть значні дощі. У денні години на півдні та сході - без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря на півночі та заході буде +11 +16 градусів, на решті території +17 +24 градуси, на півдні місцями до +25 +28 градусів.
Погода в Києві
У столиці у середу очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря буде не надто низька, вдень передбачається +10 +12 градусів.
"Але ж ви пам'ятаєте, що посилення вітру провокує відчуття холоду і емоційно знижує температуру повітря на кілька градусів", - заявила Діденко.
Цей робочий тиждень не особливо буде відрізнятися від попереднього, правда до його кінця слід очікувати хороші "плюси", особливо на півдні і на сході. Детальний прогноз на поточний тиждень - в матеріалі РБК-Україна.
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