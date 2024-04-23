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Уряд виділив понад 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 17:22
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Уряд виділив понад 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій Архівне фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд сьогодні, 23 квітня, вирішив виділити додаткові 8 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, понад 8 млрд гривень на фортифікації вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми направили близько 38 млрд гривень.

"І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання - створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою", - додав прем'єр.

Будівництво фортифікацій на полі бою

Влада України почала у посиленому темпі будувати оборонні споруди поблизу лінії фронту, щоб стримати потенційний наступ росіян і не допустити глибокого прориву військ окупантів.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого настання росіян.

А нещодавно Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.

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