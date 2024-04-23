Уряд виділив понад 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій

Уряд сьогодні, 23 квітня, вирішив виділити додаткові 8 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

За його словами, понад 8 млрд гривень на фортифікації вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми направили близько 38 млрд гривень.

"І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання - створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою", - додав прем'єр.