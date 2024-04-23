Фінальний акт. Чи підтримає Сенат США допомогу Україні та що далі

Американський Сенат сьогодні розпочне розгляд законопроекту про допомогу Україні , який запропонував спікер Палати представників та республіканець Майк Джонсон.

Під час підготовки матеріалу використовувались: текст законопроекту Майка Джонсона, заяви прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, нардепа Ярослава Железняка, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, речниці Білого дому Карін Жан-П’єр та сенатора Марка Уорнена, публікація NYT.

Чи підтримають контрольований демократами Сенат ініціативу республіканця та коли Україна отримає допомогу від Штатів, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що в законопроекті

У своєму законопроекті спікер Джонсон заклав на допомогу Україні та пов’язані з нею витрати 60,84 млрд доларів. Третина цих коштів буде витрачена на поповнення американських запасів, витрачених на підтримку українців. Тобто фактично ці 23,2 млрд доларів так і залишаться в Штатах.

Загалом на оборонні видатки в законопроекті Джонсона передбачено 49,9 млрд доларів. Вони включають і витрати на озброєння, яке будуть купувати Україні або передавати з запасів США. Також в документі передбачено 1,57 млрд на економічну допомогу Україні та ще 400 млн на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Крім того, Україна в рамках ініціативи Джонсона отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Але - це буде кредит, умови якого будуть визначені окремим договором між Києвом та Вашингтоном.

Проте цей кредит може бути списаний після 5 листопада 2024 року - тобто, після виборів президента США. Тому, фактично, те, чи спишуть Україні кредит, буде залежати від того, хто переможе на виборах в США.

Ще одним важливим пунктом цього законопроекту є далекобійні ракети ATACMS. Документ зобов’язує президента США негайно передати Україні ці ракети. Але він може відмовитися, якщо така передача може нашкодити національній безпеці США, офіційно повідомивши про це комітети Палати представників та Сенату США. Тому така відмова навряд чи залишиться таємницею, а навпаки має всі шанси стати інструментом політичної боротьби напередодні американських виборів.

Чи проголосує Сенат

Результат голосування в Сенаті, більшість в якому мають демократи, навряд чи стане неочікуваністю для українців. Тим паче, що серед сенаторів-республіканців також багато прихильників України. Можна впевнено сказати, що коли мова йде про Сенат, то питання стоїть не "як", а "коли" проголосують щодо українського питання.

Розгляд допомоги Україні, разом з іншими законопроектами Джонсона щодо Ізраїлю, Тайваню та питань нацбезпеки США, має розпочатися сьогодні о 20:00 за київським часом. Однак це ще не буде фінальним голосуванням.

Очікується, що сенатор-республіканець Майк Лі може спробувати затягнути розгляд питання пропозицією схвалити можливість подавати поправки до вже схваленого Палатою представників законопроекту про допомогу Україні. Тому, ймовірно, першим голосуванням Сенат відхилить цю пропозицію, оскільки для цього потрібна проста більшість голосів.

Фото: Сенат США сьогодні почне розгляд питання допомоги Україні (Getty Images)

Потім буде друге голосування, але і воно не фінальне. Це буде подолання так званого флібустьєрства - процедурної хитрості, яка час від часу використовується в Сенаті для затягування розгляду питань. Флібустьєрство дозволяє сенаторам проводити нескінченні дебати, фактично, аж поки вони зможуть стояти на ногах. Одного разу сенатор Тед Круз виголошував промову з трибуни Сенату аж понад 21 годину.

Щоб подолати флібустьєрство та перейти до розгляду законопроекту без дебатів, потрібно зібрати 60 голосів зі 100. Тому тут демократичній більшості знадобиться допомога як мінімум дев’яти республіканців.

З огляду на це, розгляд українського питання в Сенаті може затягнутися на кілька днів. Але, очікується, що фінальне голосування відбудеться до кінця тижня.

Коли чекати на допомогу від США

Після рішення Сенату документ повинен буде підписати американський президент Джо Байден. Ще перед схваленням українського законопроекту в Палаті представників в адміністрації Байдена пообіцяли не затягувати з новим пакетом військової допомоги Україні. Як заявляла речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, нові постачання зброї розпочнуться "одразу ж" після остаточного рішення Конгресу.

Ба більше, під час телефонної розмови цього тижня Байден особисто запевнив українського президента Володимира Зеленського, що новий пакет допомоги буде наданий швидко.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - розповідав Зеленський після розмови з Байденом у понеділок.

Видання The News York Times писало, що перша партія американської допомоги може надійти в Україну вже за кілька днів після підписання законопроекту Байденом. За даними The News York Times, це, ймовірно, будуть ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії, які візьмуть з запасів Пентагону в Німеччині для швидкої доставки.

Водночас глава сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер висловлював сподівання, що рішення про військову допомогу Україні буде ухвалене у вівторок або середу, а новий пакет включатиме ракети ATACMS.

Проте, як писало The News York Times з посиланням на анонімних американських генералів, далекобійні ракети почнуть постачати в Україну тільки після того, як на склади Пентагону почнуть надходити ракети Precision Strike Missiles, створені для заміни ATACMS.

Надію на те, що Україна швидко отримає ATACMS дає те, що Байден і Зеленський вже домовилися про їх передачу.