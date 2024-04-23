КНДР провела навчання з ядерної контратаки, Південна Корея пригрозила "кінцем режиму"

Південна Корея попередила Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) про наслідки у разі застосування Пхеньяном ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Ядерні навчання

У Північній Кореї вперше провели навчання з ядерної контратаки. Зокрема захід проходив під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина. Випробування проводились у формі залпового ракетного запуску.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, північнокорейські військові випустили кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря. Випробування були спробою продемонструвати ядерний потенціал, а також протест проти "провокаційних" військових навчань Сполучених Штатів Америки (США) й Південної Кореї.

"Кінець режиму" для КНДР

"Якщо Північна Корея спробує застосувати зброю, вона зіткнеться з негайною, переважною і рішучою відповіддю з боку південнокорейсько-американського альянсу, і північнокорейський режим зіткнеться з кінцем", - заявив речник міністерства оборони Чон Ха Кю.

Зокрема речник зауважив, що провокації з боку Пхеньяну лише посилюватимуть військовий потенціал Південної Кореї та розширене стримування з боку США.

Yonhap додає, що розширене стримування означає зобов'язання Штатів використати усі свої військові можливості, у тому ж числі і ядерні, для захисту союзника.

Ракетні випробування КНДР

Варто відзначити, що КНДР вже не вперше вдається до ракетних випробувань, які викликають занепокоєння у її сусідів: