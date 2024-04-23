ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру: РФ намагається захопити Іванівське та околиці Богданівки

Російські війська у Донецькій області намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, проте без великих суттєвих змін. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є наразі Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський", - розповів Волошин.

За його словами, ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована Силами оборони. Російська армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції українських захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію.

"Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки та прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку", - зазначив речник.

Волошин додав, що всі спроби російської армії просуватися вперед українські захисники успішно придушують. ЗСУ знищують велику кількість російської техніки.

Він також наголосив зазначив, озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від міжнародних партнерів, "дасть можливість покращити та змінити ситуацію як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському і Новопавлівському".