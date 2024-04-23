На Закарпатті військовозобов’язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний приступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", однак медики не встигли.

"Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ", - йдеться у повідомленні.

Інциденти з ТЦК

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє мобілізація, в рамках якої співробітники ТЦК здійснюють інформування військовозобов'язаних та видають повістки. Час від часу в інформаційному просторі з'являються різні скандали, пов'язані з цим процесом.

Наприклад, у Хмельницькій області у квітня стався скандал з нібито побиттям "активістки" в одному із військкоматів. Однак, як з'ясувалося, жінку ніхто не чіпав, а вона сама поводилася неадекватно, що зафіксували камери в будівлі ТЦК.

В мережі поширювали відео, на якому люди у військовій формі нібито намагалися запхати до автомобіля чоловіка у середмісті Запоріжжя. В місцевому військкоматі заявили, що люди на відео не мають жодного стосунку до ТЦК.

Часом стаються й інциденти, пов'язані з нападами на співробітників ТЦК. Так, наприкінці березня у Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила їхній автомобіль.

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