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"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення ще на рік: скільки потрібно платити

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 13:59
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"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення ще на рік: скільки потрібно платити Фото: Ціни на газ в Україні не зміняться до 30 квітня 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, до 30 квітня 2025 року. Кубометр газу коштуватиме 7,96 гривень (з ПДВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначили в прес-службі, компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану "Фіксований".

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Мораторій на ціну газу

Нагадаємо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення.

Згідно з консенсус-прогнозом експертів та чиновників, ціни на газ в Україні у 2024 році не зміняться. Водночас підвищення очікується вже у 2025 році - на 10%.

Водночас НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасування ПСО має початися вже з 2024 року. За його словами, зараз механізмом ПСО держава підтримує не лише вразливих споживачів, а й тих, хто має можливість платити за ринковими цінами.

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Нафтогаз України Ціна на газ
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