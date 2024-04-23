"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення ще на рік: скільки потрібно платити

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, до 30 квітня 2025 року. Кубометр газу коштуватиме 7,96 гривень (з ПДВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначили в прес-службі, компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану "Фіксований".

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Мораторій на ціну газу

Нагадаємо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення.

Згідно з консенсус-прогнозом експертів та чиновників, ціни на газ в Україні у 2024 році не зміняться. Водночас підвищення очікується вже у 2025 році - на 10%.

Водночас НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасування ПСО має початися вже з 2024 року. За його словами, зараз механізмом ПСО держава підтримує не лише вразливих споживачів, а й тих, хто має можливість платити за ринковими цінами.