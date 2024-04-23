НБУ різко знизив офіційний курс долара до гривні
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,586 грн за 1 долар (-0,1976 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 42,262 гривень за 1 євро (-0,0498 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс упав на 35 копійок до 39,75 грн/долар.
Прогноз курсу
Нагадаємо, долар активно дорожчав останнім часом. Лише за останній тиждень курс зріс на 1%, офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. На готівковому ринку курс перевищив рівень 40 грн/долар. Однак 22 квітня курс почав знижуватися на міжбанку, а потім і на готівковому ринку.
Відповідно до консенсусу-прогнозу, наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар. Експерти прогнозують середнє значення курсу у 2024 році на рівні 40,33 грн/долар.