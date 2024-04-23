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Російська армія повільно просувається на Донбасі, - британська розвідка

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 12:28
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Російська армія повільно просувається на Донбасі, - британська розвідка Фото: Росія поступово просувається на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія продовжує захоплювати населені пункти на Донбасі. Темпи наступу повільно, але поступово зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 22 квітня військове міністерство Росії заявило, що його сили захопили село Новомихайлівку, розташоване на південь від Мар'їнки і на північний схід від Вулгедару Донецької області.

"Новомихайлівка має обмежене військово-стратегічне значення, але вона знаходиться на шляху до інших населених пунктів, які розташовані по обидва боки річки Сухі Яли на півдні від Донецька", - йдеться у повідомленні.

Російська армія повільно просувається на Донбасі, - британська розвідкаhttps://deepstatemap.live/

Російські війська увійшли до міста 9 лютого і досягли центру міста до 24 березня. Раніше 79-а окрема десантно-штурмова бригада "Таврія" повідомляла, що російській армії для цього знадобилося 30 тисяч військовослужбовців, при цьому за шість місяців боїв на підступах до міста вона втратила 300 одиниць техніки.

За даними британської розвідки, від входу до захоплення села (загальна дистанція менше 5 км) російським військам знадобилося 73 дні. Це сталося з допомогою додаткових оперативних резервів. Це демонструє повільний, але поступово зростаючий прогрес, якого досягають російські війська.

"На цьому напрямі російські війська, швидше за все, прагнутимуть просунутися до села Костянтинівка, розташованого за 2 км на захід від Новомихайлівки. Подальший наступ на північ від Вугледару може в кінцевому підсумку дозволити обійти оборону Вугледару, яка спричинила надзвичайно високі втрати серед російських сухопутних військ", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року російські війська поступово просуваються на захід. За даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.

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