Литва передала Україні бронетранспортери M577

Литва передала Україні бронетранспортери М577. Вони вже прибули на територію нашої країни.

Відомство повідомляє, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, системи захисту від дронів, зимове спорядження й теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу підтримку.

При цьому наголошується, що Литва надає Україні довгострокову підтримку, яка вже становить один мільярд євро.

Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 млн євро. Цього року вже було надано близько 84 млн євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку.

