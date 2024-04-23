Литва передала Україні бронетранспортери M577
Литва передала Україні бронетранспортери М577. Вони вже прибули на територію нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.
Відомство повідомляє, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, системи захисту від дронів, зимове спорядження й теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу підтримку.
При цьому наголошується, що Литва надає Україні довгострокову підтримку, яка вже становить один мільярд євро.
Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 млн євро. Цього року вже було надано близько 84 млн євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку.
Допомога Україні від Литви
З перших днів безжального вторгнення Росії в Україну Литва твердо і недвозначно виступила на боці українського народу, надаючи йому всебічну підтримку.
Допомога Литви багатогранна: від прямої військової допомоги до активної політичної підтримки євроінтеграційних і натовецьких устремлінь України.
У січні 2024 року, під час свого візиту до Києва, президент Литви Гітанас Науседа оголосив про виділення Україні щедрого пакета допомоги в розмірі 200 мільйонів євро. Ці кошти призначені для забезпечення довгострокової стійкості України, фокусуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.
Нещодавно Литва зробила ще один важливий крок, заявивши про намір закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони суттєво посилить можливості українських військових у протистоянні російському агресору.
Таким чином, Литва продемонструвала свою прихильність справі мирного врегулювання в Україні та готовність нести значні витрати для досягнення цієї мети.
Станом на 20 квітня 2024 року Литва вже передала Україні легкий штурмовик L-39ZA, а також системи боротьби з безпілотниками. Загалом військова допомога Литви Україні сягає понад 610 мільйонів євро.
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