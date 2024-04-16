Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Зеленський підписав закон про мобілізацію, Шольц зустрівся із Сі Цзіньпінем у Пекіні та обговорив Україну, а в Копенгагені згоріла 400-річна біржа.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Після цього документ мають опублікувати в офіційному парламентському виданні "Голос України", закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюднення.

Новий командувач ОК "Південь"

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Оперативного командування "Південь". Його вже представили особовому складу.

Мер Лебедина загинув на фронті

Мер міста Лебедин Сумської області Олександр Бакликов загинув під час виконання бойового завдання, про це повідомила його заступниця Олена Кіреєва. До лав ЗСУ Бакликов долучився 13 вересня 2022 року.

Знищення РЛС у Брянську

СБУ вразила російську РЛС дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України, повідомили РБК-Україна джерела.

Зокрема, цей модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

Відомо, що РЛС вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе. Джерела підтвердили, що комплекс "Небо-У" більше не працює.

Російське ІПСО про "ухилянтів"

В ГУР МО попередили, що останнім часом у ТікТок та інших соцмережах з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

В розвідці зазначають, що це нова російська ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

Атаки дронів по РФ

У розвідці Британії повідомили, що атака України по російському заводу з зі збірки "Шахедів" у Татарстані демонструє здатність українських сил проникати вглиб Росії.

Британці вважають, що російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет віддається військовим, а чи не цивільним.

У Брянську згоріла підстанція

Як повідомили в ГУР МО, в ніч на 16 квітня в російському Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів. Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися об'єкти, які росіяни використовували у війні, а саме:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Штурмовий полк 67-ї бригади переформатували

Сухопутні війська повідомили про переформатування штурмового полку 67-ї окремої механізованої бригади більш відомої під назвою Добровольчий український корпус. Полк вирішили перетворити на штурмову військову частину.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський дав в інтерв'ю PBS, в якому розповів, що на Трипіллі у нас не залишилося ракет, тому росіяни змогли знищити ТЕС.

Крім того, глава держави розкритикував позицію партнерів щодо допомоги Україні через те, що вона не є членом НАТО та заявив, що сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті 1 до 10.

Помер Дмитро Капранов

У віці 56 років раптово помер український письменник та публіцист Дмитро Капранов. Про це повідомив брат письменника на сторінці "Facebook". Коли і де пройде прощання, він пообіцяв повідомити пізніше.

Частина Харкова без світла

У Харкові сьогодні погіршилася ситуація зі світлом. Через брак електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском.

Також частково не працюють світлофори, деякі маршрути наземного транспорту, а інтервал руху метро збільшили до 20 хвилин.

У ДТЕК назвали умову відключень світла в Києві

У разі підвищеного попиту на споживання електроенергії та продовження російських обстрілів по енергооб'єктах у Києві можуть застосувати графіки обмеження електричної потужності. Про це заявив генеральний директор ДТЕК "Київські електромережі" Денис Бондар.

Кордон

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

Збій у Monobank

У роботі Monobank сьогодні фіксували збій. Клієнти банку повідомили про проблему зі входом у додаток.

Корупційні справи

ВАКС оголосив у розшук Олега Гладковського - колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Водночас САП скерувала до суду справу народного депутата Андрія Одарченка, який міг спробувати дати хабар топ-чиновнику Державного агентства відновлення.

А у Полтаві вручили підозру заступнику голови обласної ради Олегу Бєлоножку. Його підозрюють у фіктивних відрядженнях для відпочинку за кордоном.

Крім того, у Чернівцях викрили масштабну схему на митниці, яка завдала державі збитків на майже 300 мільйонів гривень. До схеми причетні високопосадовці облради.

Курс

Долар призупинив зростання після подорожчання за шість днів поспіль. Офіційний курс на 17 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (0,0000 грн).

Погода

Завтра, 17 квітня, майже по всій країні очікуються дощі. При цьому повітря місцями прогріється до +26.

Світ

США

Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги від США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки.

ЄС

Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що перш ніж говорити про відновлення України, необхідно уникнути її руйнування. Тому, за його словами, дешевше купити системи Patriot, аніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися російські війська.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала ЄС передати заморожені російські активи на відбудову України.

Зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з візитом в Китаї, під час зустрічі із Сі Цзіньпіном попросив Пекін посприяти справедливому миру в Україні.

Своєю чергою китайський лідер сказав, що підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ та закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю.

Пожежа на біржі в Копенгагені

Вогонь охопив будівлю в столиці Данії - Копенгагені, збудовану в 1619-1640 роках. Біржа вважається історичною пам'яткою та провідним прикладом голландського ренесансу в Данії. Через пожежу обвалився так званий шпиль дракона - момент потрапив на відео. Причини займання наразі невідомі. Даних щодо постраждалих немає.

Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану

Американські чиновники вважають, що відповідь Ізраїлю на масований удар іранських військових буде обмеженою за масштабами і може включати атаки за межами Ірану, пише NBC News.

У Греції запалили Олімпійський вогонь

У давньогрецькій Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор 2024 року.

Очікується, що Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів.

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