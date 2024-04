У Данії загорілась історична Копенгагенська фондова біржа (відео)

Як відзначає видання, всі, хто перебував у будівлі, встигли покинути її. Зокрема були й ті, хто кинувся рятувати деякі історичні картини.

"Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг", - пише BBC.

It is with great dismay that we receive the tragic news of the fire that has consumed the historic #Copenhagen #Børsen building, an architectural gem with over 400 years of legacy. pic.twitter.com/zUTCT3Ew8c

Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата.

Були й ті, хто порівняв пожежу в будівлі з пожежею в Нотр-Дамі, яка сталась в центрі Парижа в 2019 році.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD