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Джонсон представив 4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню

Вівторок 16 квітня 2024 01:56
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Джонсон представив 4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що Джонсон під час закритої конференції Палати Республіканської партії в понеділок оприлюднив свій план передачі іноземної допомоги через Палату представників.

Це відбулося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо даної теми.

За словами двох законодавців від "республіканців" на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроекти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

У публікації The Hill вказується, що, за словами одного з законодавців Республіканської партії, четвертий законопроект, пов'язаний з національною безпекою, включатиме:

  • заборону TikTok,
  • положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні,
  • акт ленд-лізу для військової допомоги,
  • та конвертовані кредити для полегшення гуманітарної допомоги.

Разом з тим зауважується, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою, розповів представник "республіканців" Кевін Херн. А це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Питання щодо допомоги Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.

Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.

Додамо, раніше голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що очікує, що законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня. Зокрема, на його думку, документ отримає переважну підтримку конгресменів.

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