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У Києві можуть запровадити графіки відключень світла: у ДТЕК назвали умову

Київ, Україна, Вівторок 16 квітня 2024 16:00
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У Києві можуть запровадити графіки відключень світла: у ДТЕК назвали умову Фото: у ДТЕК назвали умову для введення графіків відключень світла у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК "Київської електромережі" Дениса Бондаря.

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", - сказав Бондар.

Гендиректор ДТЕК "Київської електромережі" зазначив, що весняні масовані атаки РФ на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України.

За його словами, станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - додав Бондар.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

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