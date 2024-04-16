Долар призупинив зростання: НБУ залишив офіційний курс на максимумі
Національний банк України (НБУ) залишив курс долара до гривні на сьогоднішньому рівні. Долар призупинив зростання після подорожчання за шість днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 17 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (0,0000 грн). Курс залишається на історичному максимумі.
Незмінність курсу досить рідкісне явище, враховуючи, що він встановлюється за підсумками торгів на міжбанку.
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 42,1222 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 39,56-39,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 39,75 грн/долар.
Прогноз курсу
На думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, найближчими місяцями офіційний курс долара триматиметься в діапазоні 39,0-39,5 гривень. Можливо, іноді падатиме до значення 38,5 грн/долар.
За його словами, у перспективі можна констатувати поступовий тренд на ослаблення гривні, що відповідає курсовій стратегії Національного банку України.