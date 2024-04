Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили на церемонії в Греції

Захід відбувся на одному з найдавніших святилищ Еллади на півострові Пелопоннес. Вогонь запалили перед руїнами храму Гери – верховної богині в грецькій міфології.

Актриса Мері Міна виконала роль верховної жриці під час процесу запалювання вогню. Далі вона передала його першому факелоносцю – олімпійському чемпіону Токіо Стефаносу Дускосу. Він розпочне традиційну естафету олімпійського вогню.

Упродовж одинадцяти днів символ Олімпіади подорожуватиме різними куточками Греції. До заходу залучать понад 550 факелоносців. Після естафети вогонь прибуде до французького Марселя 8 травня.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

