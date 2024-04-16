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Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили на церемонії в Греції

Олімпія, Вівторок 16 квітня 2024 14:56
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Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили на церемонії в Греції Фото: Олімпійський вогонь розпочав подорож Грецією (facebook.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорців

У давньогрецькій Олімпії відбулася церемонії запалювання вогню Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Захід відбувся на одному з найдавніших святилищ Еллади на півострові Пелопоннес. Вогонь запалили перед руїнами храму Гери – верховної богині в грецькій міфології.

Актриса Мері Міна виконала роль верховної жриці під час процесу запалювання вогню. Далі вона передала його першому факелоносцю – олімпійському чемпіону Токіо Стефаносу Дускосу. Він розпочне традиційну естафету олімпійського вогню.

Упродовж одинадцяти днів символ Олімпіади подорожуватиме різними куточками Греції. До заходу залучать понад 550 факелоносців. Після естафети вогонь прибуде до французького Марселя 8 травня.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

До слова, раніше Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади-2024.

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Олімпіада 2024
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