В Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян, - ГУР

У ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як відзначає розвідка, вищезгадані об'єкти терористи використовують для війни проти нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Липецькій області Росії оголошували про загрозу атаки безпілотників у регіоні, а також нібито про падіння якогось дрона та пожежу у недобудованій лікарні.

Також 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.