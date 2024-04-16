В Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян, - ГУР
У ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без світла залишилися:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
Як відзначає розвідка, вищезгадані об'єкти терористи використовують для війни проти нашої країни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Липецькій області Росії оголошували про загрозу атаки безпілотників у регіоні, а також нібито про падіння якогось дрона та пожежу у недобудованій лікарні.
Також 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку.
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