ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Харкова залишилася без світла: у місті проблеми з транспортом та водопостачанням

Харків, Вівторок 16 квітня 2024 15:53
UA EN RU
Частина Харкова залишилася без світла: у місті проблеми з транспортом та водопостачанням Ілюстративне фото: у Харкові порушено рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 16 квітня, спостерігаються проблеми із електропостачанням. Через це порушено рух громадського транспорту та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram і "Харківський метрополітен" у Telegram.

Наземний транспорт

За інформацією міськради, через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту, без напруги залишилися ділянки контактної мережі:

тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;

трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.

Метро

Також, як пише "Харківський метрополітен", рух метро через брак напруги у мережі тимчасово припинявся. Наразі рух відновили, інтервали становлять 20 хвилин.

Водопостачання

Також через брак електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском.

При цьому у місті не працюють деякі світлофори.

Що передувало

Нагадаємо, перебої зі світлом у Харкові спостерігаються через постійні атаки російських окупантів. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури в області своїми балістичними ракетами та дронами.

Зокрема, під час масованого удару по Україні 11 квітня внаслідок атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з пошкоджених ТЕЦ живила Харків, зазначав міський голова Ігор Терехов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Електроенергія Метро Водопостачання Війна Росії проти України Вимкнення світла
NEWS
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок