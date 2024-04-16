Гладковського оголосили у розшук у справі про автівки для армії

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії, оголошено у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

За даними НАБУ, Гладковський разом із колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони звинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Сума завданих державі збитків - понад 17 млн грн.

Також у НАБУ нагадали, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а вже 21 жовтня за нього внесли заставу.

"У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук", - сказано у повідомленні.

Справа Гладковського

Олег Гладковський підозрюється у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу).

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" за завищеними цінами.

Водночас виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", яке входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" - їх частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському.

Слідство встановило, що відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.

У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.

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