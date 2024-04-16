ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нардепа Одарченка судитимуть за спробу підкупу топ-чиновника

Вівторок 16 квітня 2024 18:21
UA EN RU
Нардепа Одарченка судитимуть за спробу підкупу топ-чиновника Фото: Андрій Одарченко, нардеп (Facebook)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, який міг спробувати дати хабар топ-чиновнику Державного агентства відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Слуги народу", члена комітету з антикорупційної політики Андрія Одарченка.

У САП уточнили, що нардеп хотів підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Найєм).

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада минулого року джерела РБК-Україна повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату Андрію Одарченку.

За інформацією правоохоронців, нардеп пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін Одарченко вимагав допомогти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому він продовжує бути ректором.

Як зазначали правоохоронці, це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Після цього нардепу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 15 млн гривень. Одарченко майже відразу вийшов із СІЗО під заставу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Корупція Верховна рада Слуга народа
NEWS
Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності
Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок