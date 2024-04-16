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У роботі Monobank стався збій

Вівторок 16 квітня 2024 14:40
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У роботі Monobank стався збій Фото: в роботі Monobank стався збій (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В роботі українського банку Monobank сьогодні, 16 квітня фіксують збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", - повідомляється при вході в застосунок банку.

У роботі Monobank стався збій

Фото: клієнтам не вдається увійти до застосунку Monobank (РБК-Україна)

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Monobank
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