У роботі Monobank стався збій
Фото: в роботі Monobank стався збій (РБК-Україна)
В роботі українського банку Monobank сьогодні, 16 квітня фіксують збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", - повідомляється при вході в застосунок банку.
Фото: клієнтам не вдається увійти до застосунку Monobank (РБК-Україна)
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