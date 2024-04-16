У роботі Monobank стався збій

В роботі українського банку Monobank сьогодні, 16 квітня фіксують збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", - повідомляється при вході в застосунок банку.

Фото: клієнтам не вдається увійти до застосунку Monobank (РБК-Україна)

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