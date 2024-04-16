До +26, але дощитиме: якою буде погода в Україні завтра

У середу, 17 крітня, майже по всій країні очікуються дощі. При цьому повітря місцями прогріється до +26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9°, вдень 8-13°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°, у Полтавській та Кіровоградській областях 17-22°.

Завтра в Україні, крім південно-східної частини, хмарно, помірні дощі. Вдень на півночі країни, Вінницькій та Черкаській областях місцями значні дощі.

Погода в Україні найближчим тижнем

В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів.

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.

На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.