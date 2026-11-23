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Після війни Україна опиниться перед вибором: перетворитися на "Дніпровського тигра" за прикладом Ірландії та Тайваню або ж скотитися в інерційний занепад під владою олігархату з населенням 25-27 мільйонів людей. Реалізація оптимістичного сценарію можлива лише за умови повної економічної та фінансової свободи.

Що не так з економічною політикою країни, який реальний курс долара в Україні та чому податкова система потребує радикальних змін – в інтерв'ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним розповів білоруський економіст, президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук.

Головне:

Українська та російська економіки: Російська економіка приблизно вдесятеро більша за українську, але Україна має підтримку ЄС та інших партнерів. Романчук вважає, що посилення європейської системи безпеки та співпраці з Україною допоможе протистояти Росії.

Російська економіка приблизно вдесятеро більша за українську, але Україна має підтримку ЄС та інших партнерів. Романчук вважає, що посилення європейської системи безпеки та співпраці з Україною допоможе протистояти Росії. Податкова реформа: Замість великої кількості податків Романчук пропонує запровадити єдиний податок на роздрібний товарообіг зі ставкою 12-13%, скасувати ПДВ, податок на зарплати та прибуток підприємств, а також зменшити регуляторний тиск.

Замість великої кількості податків Романчук пропонує запровадити єдиний податок на роздрібний товарообіг зі ставкою 12-13%, скасувати ПДВ, податок на зарплати та прибуток підприємств, а також зменшити регуляторний тиск. Реальний курс гривні: Без міжнародних грантів і допомоги партнерів, на думку економіста, збалансований курс мав би становити щонайменше 75-80 гривень за долар. Водночас він наголошує, що точний курс за умов повної лібералізації передбачити неможливо, і пропонує запровадити мультивалютність.

Без міжнародних грантів і допомоги партнерів, на думку економіста, збалансований курс мав би становити щонайменше 75-80 гривень за долар. Водночас він наголошує, що точний курс за умов повної лібералізації передбачити неможливо, і пропонує запровадити мультивалютність. Три сценарії для України: Після війни країна може піти шляхом економічного занепаду, повільного зростання або стати "Дніпровським тигром". Останній сценарій передбачає економічну, монетарну та фінансову свободу, дерегуляцію і розвиток приватного бізнесу.

Чи витримає українська економіка війну краще за російську

– Економічна криза в Україні, Росії та стагнація у світі впливають на перебіг війни. Багато людей сьогодні думають, яка економіка "помре" першою – українська чи російська. Хто витриваліший?

– Україна має щастя, тому що, коли ми дивимося на розклад, економіка Росії становить приблизно 2,7-2,8 трильйона доларів, а наша – 225-230 млрд доларів. Це майже вдесятеро менше за російський ВВП.

Якщо дивитися формально, ресурси російської економіки потужніші. Експорт Росії у 2026 році може становити близько 470 млрд доларів. Це валютна виручка та можливості фінансувати війну.

Якщо порівнювати лише ці показники, можна дійти висновку, що українська економіка першою опиниться в кризі. Але наша сила не тільки у власній економіці. Ми також маємо ресурси Європейського Союзу та партнерів.

Європейська економіка становить близько 22 трлн доларів. Якщо ЄС і європейські країни НАТО долучатимуться до підтримки України активніше, зокрема до створення спільної системи безпеки, наші можливості будуть значно більшими.

Наша мета – не тільки повернутися до кордонів 1991 року. Ми маємо зробити так, щоб у Європі був мир. А він буде тоді, коли російської імперії не буде на мапі світу.

– Але є й політичні ризики. Наприклад, перемога Марін Ле Пен у Франції може поставити під загрозу подальшу допомогу Україні. Чи зможуть інші країни компенсувати втрату французької підтримки?

– Пам'ятаєте вибори Джорджії Мелоні в Італії? Вона також належить до правого політичного спектра, спілкується з Дональдом Трампом. Тоді були побоювання, що вона виступатиме проти допомоги Україні. Але тепер Італія є одним із наших найкращих союзників у Європейському Союзі та НАТО.

Так само може бути і з Францією. Не факт, що Ле Пен переможе. Крім президента, там є парламент та багато інших політичних і прагматичних чинників.

Навіть якщо певні країни змінять свою політику, є інші держави – Данія, Нідерланди, Німеччина, країни Балтії, Швеція, Фінляндія та Норвегія. Вони можуть діяти активніше.

Європейська частина НАТО може бути переформатована. Можливо, сформується оборонний союз із 10-15 країн, які будуть готові швидше реагувати на ризики та загрози.

Україна не має просто проситися до європейської системи безпеки. Вона повинна бути її співзасновником.

Ярослав Романчук (фото РБК-Україна)

Чому Україна стикається зі стагфляцією та хто відповідальний за інфляцію

– Багато українських економістів говорять про загрозливу тенденцію – стагфляцію. На тлі скорочення промислового виробництва та економічного зростання ціни продовжують підвищуватися. Чи є ліки проти стагфляції та що зараз потрібно робити Україні?

– Насамперед треба поставити діагноз і зрозуміти причини цих явищ. Інфляція – це монетарний, грошовий феномен.

За 30 років середньорічна інфляція в Україні становила майже 13%. У 2026 році вона буде на рівні 12,5%. Це довгострокова тенденція. У нас ніколи не було стабільності цін і збереження купівельної спроможності гривні.

Національний банк України має конституційне зобов'язання забезпечувати стабільність цін. Але коли грошова маса збільшується на 15-20%, а ВВП зростає лише на 0,2-0,3%, виникає дисбаланс.

Інфляція – це податок, який сплачують 97% населення, тоді як 3% отримують від цього вигоду.

Національний банк повинен розуміти, що його головне завдання – цінова стабільність, а не фінансування економічного зростання чи надання кредитів промисловим підприємствам.

– Тобто Національний банк є частиною проблеми, а не її розв'язання?

– Коли ми говоримо про стагфляцію, то Національний банк, який не забезпечує належної цінової стабільності, є частиною проблеми. Економічне зростання – це функція уряду.

У 2023 році після падіння ВВП майже на 29% ми мали зростання на 5,5%, потім – 2,8%, а тепер воно буде близьким до нуля. Звісно, є російські обстріли, блекаути, руйнування металургійних підприємств і проблеми з портами Чорного моря.

Але є ще одна проблема: ми зробили ставку на 3-5% великого бізнесу як головне джерело економічного зростання. Коли ці підприємства руйнуються, економіка втрачає значну частину своїх можливостей.

Натомість потрібно децентралізувати економіку, залучати малий, середній та іноземний бізнес. В Україні близько 8 млн людей мають досвід підприємницької діяльності. Їм потрібно дати можливість працювати.

Серед перешкод – податкове та регуляторне навантаження, а також витрати на захист права власності. За нашими розрахунками, регуляторне навантаження в Україні становить близько 17% ВВП, або майже 40 млрд доларів.

Українець фактично працює десять місяців на рік на державу і лише два – на свою родину, дітей, батьків та власні проєкти. Це несправедливо.

Головний зовнішній ворог нашої економіки – Росія. Але внутрішній ворог – бюрократія, неефективне державне управління та політика, яка обмежує підприємництво.

Яку податкову реформу пропонує економіст

– Що потрібно робити уряду, щоб боротися зі стагфляцією? Які ваші рецепти?

– Ми маємо ситуацію, коли 35-40% ВВП спрямовується на оборону. Це абсолютний пріоритет. Але треба розуміти, звідки брати кошти на фінансування цих витрат.

У 2021 році податкове навантаження на економіку становило 32-33%, а тепер воно значно вище. Український бізнес під час війни постійно перевиконує плани зі сплати податків, але уряд продовжує вважати, що з нього можна отримати ще більше.

З погляду економічної теорії та історії, найкраще економічне зростання відбувається тоді, коли державні видатки не перевищують 20% ВВП.

Ярослав Романчук (фото РБК-Україна)

Я пропоную замість багатьох податків запровадити податок на роздрібний товарообіг із максимально широкою податковою базою та єдиною ставкою для всіх – наприклад, 12-13%.

Без ПДВ, податку на зарплати та податку на прибуток підприємств. За моїми розрахунками, лише завдяки зміні податкової системи можна отримати додатково 15-20 млрд доларів.

Але головне навіть не це. Ми заощадимо кошти бізнесу та держави на адмініструванні податків.

Також необхідно провести лібералізацію. Навіщо нам заборони, ліцензії, сертифікати, регламенти та процедури, які забирають ресурси? Треба створити умови, у яких бізнес зможе конкурувати та розвиватися.

– Зараз триває бюджетний процес, і серед пропозицій звучить як збільшення, так і зменшення ПДВ. Чи можна просто знизити податок або взагалі його скасувати?

– Нам потрібна не точкова зміна ставки ПДВ, а справжня системна податкова реформа.

Автоматичне блокування податкових накладних і необхідність їхнього розблокування в ручному режимі створюють додаткові можливості для корупції. У нас немає достатньої спроможності адмініструвати таку систему.

Український бізнес щороку перевиконує планові показники доходів бюджету. Тому не потрібно постійно збільшувати податковий тиск.

Якщо підвищити ПДВ із 20% до 21%, це не вирішить системних проблем. Навіть один відсотковий пункт може означати меншу економічну активність, більше роботи в тіні та додаткові можливості для різних схем.

Ми повинні думати про конкурентоспроможність України. Не можна душити людей і бізнес податками, якщо хочемо, щоб країна розвивалася.

Яким має бути реальний курс гривні та чи потрібна Україні мультивалютність

– Який, на вашу думку, сьогодні реальний курс гривні? Є підозри, що Національний банк утримує його адміністративними методами. Що було б, якби валютний курс повністю лібералізували?

– Національний банк має стежити за інфляцією, щоб гривня зберігала купівельну спроможність. Коли вона втрачає 10-12% щороку, за три з половиною – чотири роки її купівельна спроможність зменшується приблизно на 50%.

Хто за таких умов буде заощаджувати у гривні?

Тому я пропоную запровадити мультивалютність. Це конкуренція валют, і під час війни такий режим цілком можливий.

Наша допомога надходить у доларах, євро, фунтах, злотих. Люди, компанії та організації повинні мати можливість працювати з різними валютами без постійної необхідності отримувати дозволи Національного банку чи Міністерства фінансів.

Це один зі способів підвищити довіру до України. Гривня, долар, євро та фунт повинні конкурувати між собою.

– Але якщо говорити саме про цифри, яким може бути курс гривні за повної лібералізації?

– За середньорічного збільшення грошової маси на 15-18% і середніх темпів економічного зростання за останні 25 років на рівні близько 1% виникає серйозний дисбаланс.

Тому без грантів та міжнародної допомоги збалансований курс мав би становити щонайменше 75-80 гривень за долар.

Якщо Національний банк відпустить курс без інтервенцій, він може бути й 100 гривень. Але я не знаю, яким він буде на практиці. Це залежатиме від багатьох чинників.

Якщо після війни в Україну надійдуть 200-300 млрд доларів репарацій та коштів у межах плану відновлення, ситуація може бути зовсім іншою. Можлива навіть ревальвація гривні, коли курс становитиме не 100, а, наприклад, 20 гривень за долар. Але це також буде небезпечно для експорту.

Саме тому потрібна нова структура економіки, конкуренція валют, виробників і стандартів.

Чому антикорупційні органи не можуть самостійно подолати корупцію

– Корупція для українців залишається однією з головних проблем. Останнім часом активізувалися НАБУ та САП, суспільство обговорює гучні справи. Чи можна за допомогою антикорупційних органів і жорстких покарань, зокрема смертної кари, знищити корупцію?

– Ні, знищити корупцію таким способом неможливо.

Ми у своїй концепції говоримо не про НАБУ, САП чи прокуратуру, а про те, де знаходиться джерело корупції та чому вона взагалі існує.

Держава має бути спроможною виконувати свої фундаментальні функції: захищати країну від зовнішніх ворогів, забезпечувати безпеку всередині, боротися зі злочинністю, гарантувати роботу судів і захист права власності.

Але коли держава контролює надто багато ресурсів, підприємств і процесів, з'являються можливості для зловживань.

Коли чиновник може на власний розсуд вирішувати, кому надати дозвіл, кого перевірити, кому розблокувати податкову накладну, а кому відмовити, це створює ґрунт для корупції.

Тому потрібно зменшувати державний контроль над економікою, проводити приватизацію, забезпечувати справжню конкуренцію та незалежність судів.

Ярослав Романчук (фото РБК-Україна)

– Але ж Україна за останні роки створила цілу антикорупційну інфраструктуру. Чому це не дало очікуваного результату?

– Ми створили НАБУ, САП, ВАКС, АРМА та інші структури. Але за цей період ситуація з корупцією не покращилася так, як очікувало суспільство.

Проблема в самій моделі держави. Якщо джерело корупції залишається, можна створювати ще більше антикорупційних органів, але це не ліквідує причину.

Держава має контролювати не 75% економіки, а приблизно 20-25% ВВП. У нас є близько 3100 державних і 14 тисяч комунальних підприємств. Значна частина економіки працює не за ринковими принципами.

Тому потрібно змінювати саму систему, а не лише боротися з її наслідками.

Як економіка Білорусі залежить від Росії та чому тримається режим Лукашенка

– Ви родом із Білорусі, займалися там економічною та політичною діяльністю і навіть були кандидатом у президенти. Завдяки чому сьогодні тримається режим Лукашенка з економічного погляду?

– Лукашенко 32 роки стабільно отримував від Росії так званий інтеграційний грант у розмірі 10-12% ВВП. Це більше, ніж отримувала будь-яка країна, яка вступила до Європейського Союзу, від Брюсселя.

Другий момент – сама модель управління. Лукашенко ставиться до будь-якого директора підприємства чи бізнесмена як до людини, яка має працювати на нього.

Він фактично не має самостійної влади в питаннях обороноздатності, фінансів, енергопостачання та військово-промислового комплексу. Більшість білоруського експорту продовольства та сільськогосподарської сировини спрямовується до Росії.

Білорусь має два потужні нафтопереробні підприємства, а також є одним із найбільших світових експортерів калійних добрив.

– Минулого року в Білорусі була навіть криза з картоплею, і країна змушена була її закуповувати. Як таке могло статися?

– Російський ринок має великий вплив на білоруський. Коли в Росії зростає попит на певні товари, а ціни стають у три-чотири рази вищими, ніж у Білорусі, продукція починає активно переміщуватися туди.

Так було з яблуками та картоплею. Є також показовий приклад із м'ясом.

У Білорусі були обмеження на його вивезення, але російські покупці пропонували фермерам значно вищі ціни. Директори сільськогосподарських підприємств могли продавати продукцію за готівку, а в документах оформлювати її як падіж худоби.

Тобто це були схеми, на яких заробляли окремі люди.

Білорусь також використовувалася як транзитний майданчик для обходу російських торговельних обмежень. Усе це показує, наскільки білоруська економіка інтегрована з російською та наскільки режим Лукашенка залежить від цих економічних зв'язків.

Яким буде майбутнє України після війни: три сценарії

– Яким ви бачите економічне майбутнє України? Які перспективи країни у середньостроковій та довгостроковій перспективі?

– Насамперед потрібно розуміти, що будь-який прогноз – це не точне знання майбутнього, а оцінка можливих сценаріїв.

Я бачу три варіанти розвитку України.

Перший – інерційний. Якщо після перемоги ми продовжимо робити те саме, що й раніше, отримуватимемо репарації та міжнародну допомогу, але не змінюватимемо фіскальну, економічну й державну політику, то за 15 років можемо отримати країну з населенням 25-27 млн людей. Половина населення буде пенсійного віку, а економікою й надалі керуватиме олігархат. Це буде занепад України як політичного та культурного проєкту.

Другий сценарій – повільне економічне зростання. Реформи поступово відбуватимуться, економіка розвиватиметься, але без радикальних змін. У такому разі населення може становити близько 30 млн людей, а ВВП на душу населення – 45-50% від середнього показника Європейського Союзу. Це може бути сценарій на кшталт Болгарії чи Албанії.

Третій варіант – "Дніпровський тигр". Це унікальна можливість для України, якщо ми зрозуміємо, яку нішу можемо зайняти у світовій економіці та які трильйони доларів інвестицій здатні залучити.

Для цього потрібні економічна, монетарна, фіскальна та фінансова свобода, дерегуляція, приватна економіка й можливість для людини самостійно ухвалювати рішення.

Саме так створювалися економічні дива в Ірландії та на Тайвані. Після війни Україна матиме унікальний шанс побудувати таку модель.

Ми вже втрачали можливості після Помаранчевої революції, Революції гідності та приходу монобільшості. Але зараз у нас є ще один шанс.

– Але для реалізації такого сценарію потрібна політична воля. Чи бачите ви в Україні політичну силу, яка могла б узяти цю програму на озброєння?

– Я приїжджаю в Україну з презентаціями та лекціями вже понад 25 років і бачу запит на політичний рух або партію з відповідним світоглядом.

На жаль, у нас є фундаментальна помилка політичної системи. Ми говоримо про партію Залужного, партію Зеленського, партію Буданова чи Притули. Але партія має бути не просто іменем людини. Вона повинна мати чітку ідеологію.

Має бути зрозуміло, за що виступає політична сила, проти чого вона та які цінності відстоює. Кандидат у президенти, прем'єр-міністри чи депутати повинні пояснювати, що саме вони збираються робити.

За 35 років Україна так і не мала повноцінної ліберальної економічної моделі. Тому нам потрібно змінити підхід до політики та почати говорити не лише про особистості, а й про цінності та конкретні програми.