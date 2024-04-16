У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова військова частина
Українське військове командування вирішило створити нову окрему штурмову військову частину. Її виділять із штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади (Добровольчого українського корпусу).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.
У Сухопутних військах зазначили, що ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах ЗСУ.
Це пояснюють тим, що необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть "другого шансу" і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.
"У нашого ворога більше ресурсів і не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
Що передувало
Нагадаємо, раніше українські ЗМІ писали про те, що після втрати деяких позицій під Часовим Яром у 67 окремій механізованій бригаді розпочалися перевірки.
За непідтвердженими даними, у бригаді військовослужбовці із "Правого сектору", які є її кістяком, мали привілеї. Тим часом військових, яких перевели з інших частин, першими відправляли у бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Інформацію про перевірки підтвердили й у самому батальйоні.
До речі, сьогодні, 16 квітня, стало відомо про призначення нового командувача Оперативного командування "Південь".
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