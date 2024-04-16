Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Зеленский подписал закон о мобилизации, Шольц встретился с Си Цзиньпинем в Пекине и обсудил Украину, а в Копенгагене сгорела 400-летняя биржа.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации . После этого документ должен быть опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины", закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием.

Новый командующий ОК "Юг"

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Оперативного командования "Юг". Его уже представили личному составу.

Мэр Лебедина погиб на фронте

Мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов погиб во время выполнения боевого задания, об этом сообщила его заместительница Елена Киреева. В ряды ВСУ Бакликов присоединился 13 сентября 2022 года.

Уничтожение РЛС в Брянске

СБУ поразила российскую РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины, сообщили РБК-Украина источники.

В частности, этот модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье.

Известно, что РЛС стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе. Источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает.

Российское ИПСО об "уклонистах"

В ГУР МО предупредили, что в последнее время в ТикТок и других соцсетях появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

В разведке отмечают, что это новая российская ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

Атаки дронов по РФ

В разведке Британии сообщили, что атака Украины по российскому заводу по сборке "Шахедов" в Татарстане демонстрирует способность украинских сил проникать вглубь России.

Британцы считают, что российские власти пытаются балансировать между защитой заводов в глубине страны и войсками на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским.

В Брянске сгорела подстанция

Как сообщили в ГУР МО, в ночь на 16 апреля в российском Брянске было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов. В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались объекты, которые россияне использовали в войне, а именно:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

Штурмовой полк 67-й бригады переформатировали

Сухопутные войска сообщили о переформатировании штурмового полка 67-й отдельной механизированной бригады, более известной под названием Добровольческий украинский корпус. Полк решили превратить в штурмовую воинскую часть.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский дал в интервью PBS, в котором рассказал, что на Триполье у нас не осталось ракет, поэтому россияне смогли уничтожить ТЭС.

Кроме того, глава государства подверг критике позицию партнеров по помощи Украине из-за того, что она не является членом НАТО и заявил, что сегодня соотношение артиллерийских снарядов на фронте 1 к 10.

Умер Дмитрий Капранов

В возрасте 56 лет внезапно скончался украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом сообщил брат писателя на странице Facebook. Когда и где пройдет прощание, он пообещал сообщить позже.

Часть Харькова без света

В Харькове сегодня ухудшилась ситуация со светом. Из-за недостатка электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением.

Также частично не работают светофоры, некоторые маршруты наземного транспорта и интервал движения метро увеличили до 20 минут.

В ДТЭК назвали условие отключения света в Киеве

В случае повышенного спроса на потребление электроэнергии и продления российских обстрелов по энергообъектам в Киеве могут применить графики ограничения электрической мощности. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК "Киевские электросети" Денис Бондарь.

Граница

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов". В настоящее время выезда из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.

Сбой в Monobank

В работе Monobank сегодня фиксировали сбой. Клиенты банка сообщили о проблеме со входом в приложение.

Коррупционные дела

ВАКС объявил в розыск Олега Гладковского - бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

В то же время САП направила в суд дело народного депутата Андрея Одарченко, который мог попытаться дать взятку топ-чиновнику Государственного агентства восстановления.

А в Полтаве вручили подозрение заместителю главы областного совета Олегу Белоножко. Его подозревают в фиктивных командировках для отдыха за границей.

Кроме того, в Черновцах разоблачили масштабную схему на таможне, которая нанесла государству ущерб почти на 300 миллионов гривен. К схеме причастны высокопоставленные должностные лица облсовета.

Курс

Доллар приостановил рост после подорожания через шесть дней подряд. Официальный курс на 17 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,5737 грн за 1 доллар (0,0000 грн).

Погода

Завтра, 17 апреля, почти по всей стране ожидаются дожди. При этом воздух местами прогреется до +26.

Мир

США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил четыре отдельных законопроекта о финансировании помощи от США для Украины, Израиля, Тайваня, а также других приоритетов национальной безопасности.

ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель заявил, что прежде, чем говорить о восстановлении Украины, необходимо избежать ее разрушения. Поэтому, по его словам, дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились российские войска.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала ЕС передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Встреча Шольца и Си Цзиньпиня

Находящийся с визитом в Китае канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Си Цзиньпином попросил Пекин поспособствовать справедливому миру в Украине.

В свою очередь китайский лидер сказал, что поддерживает мирную конференцию по Украине, но при участии РФ и призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.

Пожар на бирже в Копенгагене

Огонь охватил здание в столице Дании - Копенгагене, построенное в 1619-1640 годах. Биржа считается историческим памятником и ведущим примером голландского ренессанса в Дании. Из-за пожара обрушился так называемый шпиль дракона - момент попал на видео. Причины возгорания пока неизвестны. Данных о пострадавших нет.

Израиль готовит ответ на атаку Ирана

Американские чиновники считают, что ответ Израиля на массированный удар иранских военных будет ограничен по масштабам и может включать атаки вне Ирана, пишет NBC News.

В Греции зажгли Олимпийский огонь

В древнегреческой Олимпии прошла церемония зажигания огня Олимпийских игр 2024 года.

Ожидается, что Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов.

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