Російські окупанти в понеділок, 23 листопада, вдарили дронами по Києву. Внаслідок падіння уламків безпілотників у трьох районах міста палають авто, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і КМВА .

"Із будинку врятували двох людей. Та виявили одного постраждалого. Медики надають йому допомогу. Екстрені служби працюють на місці", - розповів мер столиці.

Крім того, сталася пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку, пошкоджені балкони на 2-4 поверхах.

Кличко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння двох авто.

У КМВА повідомили, що, у Печерському районі також впали уламки російського безпілотника, загорівся автомобіль.

"Попередньо, в Шевченківському районі є постраждалі. Медики прямують на виклик", - зазначив Кличко.

Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілей на території обʼєкту критичної інфраструктури у Голосіївському районі.

Кличко розповів, що в центрі столиці, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків палає автомобіль. На місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, 22 листопада російський дрон атакував п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок влучив "Шахед", унаслідок чого було зруйновано весь під'їзд.

Сьогодні глава держави розповів, що ворожий удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб залишається невідомою.