Новим командувачем ОК "Південь" призначили Геннадія Шаповалова: що про нього відомо

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Оперативного командування "Південь". Його вже представили особовому складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" у Facebook .

В Оперативному командуванні наголосили, що особовому складу Шаповалова представив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Сам Шаповалов підкреслив, що прийняв посаду з великою подякою за потужну роботу Андрія Ковальчука, який раніше був командувачем ОК "Південь".

"Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу та наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та в досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів", - зазначив бригадний генерал.

Що відомо про Шаповалова

Як уточнили в ОК "Південь", Шаповалов народився у 1978 році в Кіровоградській області. У 2000 році закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті з відзнакою, а у 2012 році - Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

Він пройшов усі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і у 2022 році отримав звання бригадного генерала.

Також Шаповалов закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

"Такий рівень освіти та широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних сил України як потужний інтелектуальний потенціал армії з опорою на міжнародний досвід", - наголосили в Оперативному командуванні.