ПАРЄ закликала передати заморожені активи Росії на відбудову України

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 16 квітня, закликала передати заморожені російські активи на відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію засідання ПАРЄ та Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Друга правка, за його словами, - розробити механізм притягнення до відповідальності для тих хто співпрацює з Кремлем (у вигляді конфіскації майна) для відбудови України.

"Асамблея закликає розширити дію резолюції й на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем. Це була моя правка, яку я активно відстоював", - написав Гончаренко.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

Заступниця керівник ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна та чому процес йде повільно. Читайте про це - за посиланням.

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