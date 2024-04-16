ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: під час атаки на Трипільську ТЕС закінчились ракети, які захищали її

Вівторок 16 квітня 2024 11:13
UA EN RU
Зеленський: під час атаки на Трипільську ТЕС закінчились ракети, які захищали її Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російській Федерації вдалось знищити Трипільську ТЕС лише тому, що під час відбиття атаки закінчились ракети, які захищали Трипілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Як розповів президент, під час масованої атаки, 11 квітня, терористи запустили проти Трипільської станції 11 ракет. Нашим воїнам вдалось збити 7 з них.

"4 знищило Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0 у нас. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - пояснив Зеленський.

Трипільська ТЕС

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл проти України. Ворог застосував дрони, ракети, а також "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Під час атаки було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Станція найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Трипільська ТЕС
NEWS
Зеленському направили на підпис законопроект про мобілізацію
Зеленському направили на підпис законопроект про мобілізацію
DAILY
Працівник ЗАЕС Олексій Мельничук: Росіяни перетворили атомну станцію на військову базу
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Працівник ЗАЕС Олексій Мельничук: Росіяни перетворили атомну станцію на військову базу